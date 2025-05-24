В течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 64 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны. По его данным, 24 БПЛА сбили над Брянской областью, по два — над Курской и Липецкой областями. Еще по одному дрону было уничтожено над Воронежской и Тульской областями.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также заявил об отсутствии жертв и последствий на земле. Аналогичную информацию привел губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Власти Белгородской и Курской областей атаки пока не комментировали.