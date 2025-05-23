Число пострадавших при нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга достигло 12 человек, говорится в сообщении экстренных служб. Согласно информации, три человека получили тяжёлые ранения, ещё у девяти человек ранения менее серьёзные. Уточняется, что подозреваемый задержан.

21:01 8 человек пострадали после нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга. Данная информация приводится в сообщении Bild.

«В пятницу вечером на центральном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом», — отмечается в сообщении. Полиция Гамбурга сообщает в соцсети X о «крупной полицейской операции» в городе.