Президент США Дональд Трамп вновь обратился к крупнейшим корпорациям с требованием вернуть производство в страну. В заявлении, опубликованном на платформе Truth Social, он заявил, что заранее уведомил генерального директора Apple Тима Кука о своих ожиданиях.

«Я давно информировал генерального директора Apple Тима Кука, что ожидаю, что iPhone, продаваемые в США, будут производиться и собираться в США, а не в Индии или где-либо еще. В противном случае Apple придется заплатить не менее 25% таможенных пошлин в США», — написал Трамп.