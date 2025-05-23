Правительство Вьетнама распорядилось заблокировать мессенджер Telegram, обвинив его в нежелании сотрудничать в борьбе с преступностью. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, 68% из 9600 каналов и групп Telegram в стране связаны с мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и даже предполагаемыми случаями терроризма. Министерство технологий обязало телекоммуникационные компании заблокировать мессенджер и отчитаться об этом до 2 июня.

Напомним, ранее из-за отказа сотрудничать с властями Франции был арестован основатель Telegram Павел Дуров.