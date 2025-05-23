Государственный экзаменационный центр использовал искусственный интеллект для проверки письменных работ на выпускных экзаменах. Об этом на пресс-конференции сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что с помощью этой программы было проверено 2 миллиона 700 тысяч письменных работ. В частности, при проверке письменных работ 9-го класса было использовано это программное обеспечение: «В этом процессе может быть определенная ошибка. Поэтому записи проверяются как программой, так и параллельно экспертами».