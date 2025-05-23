В честь Международного дня биологического разнообразия, который ежегодно отмечается 22 мая, Azerbaijan Fish Farm, дочерняя компания LU-MUN Holding, провела масштабную экологическую акцию в Нефтчалинском районе: в Каспийское море были выпущены 100 тысяч осетров и 20 тысяч каспийских лососей.

Торжественное мероприятие собрало более 170 почётных гостей — представителей министерств, международных организаций, посольств, НПО, а также ведущих экспертов в области аквакультуры и устойчивого развития. Среди участников — министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, представители Министерства экологии и ключевые корпоративные партнёры.

Эта акция — очередное подтверждение приверженности Azerbaijan Fish Farm делу сохранения экосистемы Каспийского моря и восстановления популяций исчезающих видов рыб. В этом году инициативу поддержали стратегические партнёры: Azerbaijan Poultry Company (Mercan), AZAL, SOCAR, Wings (Sakura), Gilan Holding, Azvarvara, CMS Properties и Alltech Coppens — компании, активно развивающие ESG-практики и проекты устойчивого развития.

Министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в своём выступлении отметил, что по указу президента Ильхама Алиева в декабре 2024 года был создан Центр по рыболовству и аквакультуре — как важный шаг к защите редких видов Каспийского бассейна и восстановлению биоразнообразия на государственном уровне.

Глава исполнительной власти Нефтчалинского района Мирхасан Сеидов напомнил, что забота о природе всегда была в центре внимания национального лидера Гейдара Алиева. Природоохранный курс, начатый им, сегодня успешно продолжается под руководством президента Ильхама Алиева и приобретает новый масштаб и устойчивость.

Председатель правления LU-MUN Holding Эмиль Маммадсадыхов подчеркнул, что выпуск рыбы в Каспийское море — это прямое отражение экологического курса, заданного президентом Ильхамом Алиевым. По его словам, такие инициативы являются важной частью государственной повестки и демонстрируют, как бизнес может эффективно поддерживать приоритеты страны в сфере охраны природы и восстановления экосистем.

Директор Azerbaijan Fish Farm Нурлан Абдинов заявил, что компания ставит перед собой амбициозную, но реалистичную цель — довести количество выпущенных в природу рыб до одного миллиона. «Это не разовое мероприятие, а неотъемлемая часть нашей повседневной деятельности. Мы последовательно реализуем принципы устойчивой аквакультуры, направленной на восстановление природных популяций», — подчеркнул он.

Советник президента AZAL Фидан Ферзалиева добавила, что охрана биоразнообразия — один из важнейших элементов ESG-стратегии авиакомпании. «Для нас устойчивость —это не только про сокращение выбросов, но и про поддержку природных экосистем, сохранение среды обитания и участие в проектах, вдохновлённых самой природой», — отметила она.

После официальной части гости посетили Куринский экспериментальный завод по разведению осетров, где наглядно познакомились с тем, как современные технологии помогают компании сохранять редкие виды и развивать устойчивое рыбоводство.