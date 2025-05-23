Замминистра экономики Украины и торговый представитель страны Тарас Качка заявил, что во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых на Киев оказывалось мощное давление со стороны президента США Дональда Трампа.

В интервью The Times Качка отметил, что Белый дом хотел «немедленного заключения сделки», а сам процесс напоминал сцены из фильмов о мафии: «Это был спокойный разговор, как в кино, где люди в тёмных костюмах решают вопросы жизни и смерти».

По его словам, публикации Трампа в Truth Social лишь подчёркивали его личную заинтересованность в быстром подписании соглашения.