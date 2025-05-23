Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обрушился с резкой критикой на лидеров Франции, Великобритании и Канады, обвинив их в «предательстве истины» и фактической поддержке ХАМАС. Поводом стало их требование немедленного прекращения войны в Газе после гибели сотрудников израильского посольства в Вашингтоне.

По словам Нетаньяху, нападавший кричал «Свободу Палестине», и именно этот лозунг он приравнял к «Хайль Гитлер», заявив, что террористы 7 октября действовали под теми же словами: «Они обезглавливали, насиловали и сжигали заживо. Это те, кого теперь предлагают наградить созданием палестинского государства».

Премьер добавил, что ХАМАС «поблагодарил» западных лидеров за давление на Израиль, а значит, они выбрали «не ту сторону истории». При этом он выразил благодарность Дональду Трампу, назвав его «другом Израиля» и поблагодарив за твёрдую позицию.