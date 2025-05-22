Экс-главком ВСУ Валерий Залужный не верит, что Украина выйдет на границы 1991-го или 2022 года.

«Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые ещё надеются на какое-то чудо, на какого-то белого лебедя, который в Украину принесёт мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», — заявил он.

«По моему личному мнению, пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий, это нереально», — говорится в заявлении Залужного на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».