Уголовное дело мужчины, который напал на посольство Азербайджана в Тегеране, на протяжении всего судебного процесса расследовалось с особой тщательностью и вниманием.

Об этом заявил адвокат посольства по данному уголовному делу Ходжатулла Раджаби.

“27 января 2023 года в связи с посольством Азербайджана в Тегеране произошел вызывающий большое сожаление инцидент. Напавший на посольство Ясин Гусейнзаде во время предварительного допроса признался в совершении преступления в здравом уме”, — приводит «Тренд» его слова.

Он заявил, что 28 января 2024 года в Тегеранском уголовном суде №1 было вынесено предварительное решение по 3 преступлениям, совершенным обвиняемым. “Эти преступления включали — умышленное убийство мусульманина, незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, такого как автомат Калашникова и пистолет “Кольт”, а также нарушение общественного порядка”, — уточнил адвокат.

По его словам, решение Верховного суда Ирана по уголовному делу было рассмотрено экспертной комиссией из 5 человек, и комиссия подтвердила решение о том, что Ясин Гусейнзаде на момент совершения преступления не имел психических отклонений и был здоров. В результате этого 4-й отдел Верховного суда утвердил смертный приговор 22 декабря 2024 года.

“Поскольку имевший место инцидент вызвал обеспокоенность азербайджанского государства и граждан, уголовное дело расследовалось с особой тщательностью и вниманием”, — сказал Раджаби. В связи с этим орган юстиции Ирана упростил работу адвоката и создал условия для того, чтобы адвокат имел доступ к информации, связанной с уголовным делом, и держал этот вопрос в центре внимания.

“Таким образом, в 4-м отделе 27-го участка прокуратуры Тегерана было принято соответствующее решение. Согласно Уголовному кодексу Ирана, родственники покойного должны письменно заявить о причине, по которой следует или не следует казнить осужденного. На этом основании отцом, матерью, братом, женой, детьми покойного Орхана Аскерова в рамках законов Азербайджана было направлено письмо, которое было приобщено к уголовному делу. В итоге уголовное дело было передано руководством судебной системы 13 апреля 2025 года для исполнения с предоставлением разрешения.

По иранскому законодательству, семья покойного, его адвокат или законный представитель должны присутствовать при исполнении решения суда. По определенным причинам отец покойного Ризван Аскеров не смог присутствовать при исполнении решения суда. Хотя исполнение смертного приговора было назначено на 25 апреля 2025 года, оно откладывалось вследствие различных вопросов.

Это решение было приведено в исполнение 21 мая до восхода солнца в Иране (около 05:00 по местному времени)”, — подытожил юрист.