Община Западного Азербайджана (ОЗА) осудила комментарий внешнеполитического ведомства Армении относительно обращения главы Азербайджана Ильхама Алиева к участникам конференции «Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека», проведенной 21 мая 2025 года в Анкаре.

Об этом говорится в заявлении Общины.

Отмечается, что действия властей Армении, которые заключаются в распространении искаженных сведений и отрицании сути проблемы вместо обеспечения основного права на возвращение, являются неприемлемыми.

При этом ОЗА указывает на то, что Армения уклоняется от диалога с Общиной Западного Азербайджана и предоставляет возможность для деятельности на армянской территории остаткам бывшего самопровозглашенного режима, который действует против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«Это полностью противоречит заявлениям этой страны о заинтересованности в установлении устойчивого мира в регионе. Наша Община еще раз подчеркивает, что продолжит решительную борьбу за право на возвращение в рамках международного права и мирным путем», — отмечается в заявлении.