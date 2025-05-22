В Киеве прошел Всеукраинский форум национальных меньшинств и коренных народов Украины под названием «У каждого – свой голос, и сердце у нас одно».

В ходе мероприятия, в котором также приняли участие представители Объединенного конгресса азербайджанцев Украины и Рады азербайджанцев Украины, впервые в стране на национальном уровне отмечен День межнационального согласия и культурного разнообразия. Целью праздника, учрежденного Указом президента Украины, является признание уникальных ценностей всех национальных общин и коренных народов, проживающих на территории страны, и обогащение общеукраинской культуры, информирует «Азертадж».

Выступая на мероприятии, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Олександр Корниенко указал на важность вклада национальных общин в общее украинское наследие.

В своем выступлении О.Корниенко также выразил особую благодарность Азербайджану, его президенту и диаспорским организациям за оказываемую поддержку.

В рамках мероприятия от имени представителей различных национальностей, в том числе этнических азербайджанцев, прошла акция посадки деревьев. Участвовавший в форуме руководитель Аппарата Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Хаям Хагигатоглу от имени этнических азербайджанцев вручил Олександру Корниенко диплом «Железный кулак», названный так в честь одного из символов Второй Карабахской войны.