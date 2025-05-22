Небольшой самолет упал в районе жилого квартала в городе Сан-Диего (штат Калифорния), повредив несколько домов, пишет агентство Associated Press.

В результате крушения самолета Cessna 550 в четверг утром загорелись порядка 15 домов в районе Мерфи Каньон на севере Сан-Диего. «На месте происшествия разлилось авиационное топливо. Наша основная цель — проверить все дома и вывести людей», — приводит агентство слова представителя местных пожарных Дэна Эдди, который отметил, что самолет «протаранил несколько домов».

Отмечается, что в момент происшествия в Сан-Диего был очень густой туман.

Информация о пострадавших пока не приводится, также пока неясно, сколько людей было на борту разбившегося самолета. Модель потерпевшего крушение воздушного судна способна перевозить до восьми человек, указывает агентство.