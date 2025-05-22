Конституционный суд Румынии отклонил жалобу лидера националистического Альянса за объединение румын Джордже Симиона с требованием аннулировать результаты второго тура президентских выборов. Об этом говорится в официальном заявлении суда.

Суд единогласно признал жалобу необоснованной. Решение является окончательным и будет опубликовано в официальном вестнике.

Ранее Симион обвинил в фальсификациях своего соперника Никушора Дана и заявил о вмешательстве Франции, Польши, Молдавии и Испании в ход голосования.