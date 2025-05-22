С 21 мая россияне, владеющие картами одного из крупнейших банков Грузии — Bank of Georgia, больше не смогут оплачивать покупки дороже 300 евро в магазинах класса люкс по всему миру. Об этом сообщает РБК со ссылкой на клиентскую рассылку банка.

Ограничения касаются клиентов, проживающих в России, и связаны с необходимостью соблюдения международных санкций, принятых Евросоюзом в марте 2022 года. При попытке оплаты товаров стоимостью выше 300 евро, долларов или фунтов, транзакции будут блокироваться.

Банк уточняет, что лимиты накладываются через MCC-коды — специальные коды торговых точек, позволяющие идентифицировать продавца. Таким образом, ограничения распространяются на транзакции не только в Грузии, но и за её пределами.

Клиентам предложено уведомлять банк при изменении резидентского статуса.