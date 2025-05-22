В этом году из Азербайджана в Хадж полетят 1250 паломников и 12 сопровождающих. Сегодня Управление мусульман Кавказа закрыло квоту для желающих отправиться по святыням ислама. Об этом Minval сообщил представитель Управления мусульман Кавказа, руководитель электронной системы Хаджа Вюсал Джахангири. Вдобавок в УМК поступило дополнительно 30 обращений, однако им пришлось отказать в поездке.

Известно, что первая группа азербайджанских паломников отправится в Хадж 25 мая.

«Четыре 4 группы по 45 человек в каждой, то есть 180 человек. В каждой группе 44 паломника и один сотрудник УМК», — говорится в его заявлении.

Он отметил, что последняя группа отправится 31 мая.

«Основные обряды Хаджа состоятся 4 июня», — добавил Джахангири.

В этом году лишь 1% составляют те паломники, которые отправятся в Хадж повторно.