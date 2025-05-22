Британские СМИ и соцсети бурно обсуждают скандал с поджогом дома и машины премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в котором обвиняются трое граждан Украины. Инцидент, произошедший в Лондоне, уже породил волну слухов, версий и интернет-мемов, пишет издание «Страна».

Перед судом предстали Роман Лавринович (21 год, уроженец Ивано-Франковской области), Станислав Карпюк (26 лет, из Черновцов) и Пётр Починок (34 года). Все трое проживали в Лондоне. Лавринович работал на стройках, состоял в модельном агентстве и позиционировал себя в соцсетях как «начинающая модель», готовая на любые предложения за 20 фунтов в час. В сети также циркулируют неподтверждённые обвинения в том, что он якобы рассылал интимные фото и вымогал деньги.

В британских Telegram- и X-группах появились слухи о возможной личной связи Стармера с задержанными, которых называют эскортниками. Якобы они устроили поджог в отместку за неоплаченные услуги. Официальных подтверждений этой версии нет, но в Сети распространяется фраза: «Стармер сказал, что Роман был не мальчиком по вызову, а украинским беженцем, с которым он играл в карты». Премьер никак не комментирует инцидент.

Среди озвученных версий — личная месть, политическая провокация и вмешательство иностранных спецслужб, включая возможное участие России. По словам источника из британских политических кругов, методика похожа на вербовку подростков в Украине для поджогов военной техники.

Тем временем в украинской диаспоре Британии растёт обеспокоенность. Люди опасаются, что скандал может ударить по репутации украинцев в целом. На страницах фигурантов дела появляются резкие осуждения, в том числе от известных блогеров, называющих произошедшее предательством.

Официальное следствие продолжается. Связь обвиняемых с премьером остаётся неподтверждённой.