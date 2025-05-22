ГРУ России получило доступ к десяткам тысяч камер, установленных у границ, военных объектов и железнодорожных станций в Европе и на западе Украины. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на британскую разведку.

По данным издания, речь идёт о примерно 10 000 камерах, 80% из которых находились на территории Украины, 10% — в Румынии, остальные — в Польше, Венгрии и Словакии. Камеры якобы использовались для слежки за поставками вооружений Украине.

На этом фоне Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал поставщиков военной помощи срочно усилить защиту систем.

Ранее сообщалось, что российские войска за одну ночь уничтожили склады вооружений ВСУ в Харьковской и Винницкой областях, порты в Одесской области и авиабазы в пяти регионах Украины.