Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину за мелкое хулиганство.

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов города, вечером 20 мая на Большой Зелениной улице, у дома 38, мужчина громко ругался матом, нарушая общественный порядок. На замечания консула Азербайджана он не отреагировал.

Задержанный признал свою вину, и суд назначил ему административный арест на два дня по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («мелкое хулиганство»). Максимальное наказание по этой статье — до 15 суток ареста.