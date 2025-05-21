На Корсике прошла масштабная операция спецслужб: задержаны 10 человек, связанных, по версии следствия, с подпольным Фронтом национального освобождения Корсики (FLNC).

Формальным поводом стали обвинения в беспорядках 2023 года, но местные активисты уверены — это не борьба с терроризмом, а давление на движение за независимость.

Ассоциации Gjuventù Libera и Sulidarità осудили действия Парижа, назвав происходящее «новой волной репрессий» со стороны государства, которое по-прежнему предпочитает силу вместо диалога.

