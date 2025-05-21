В Азербайджане за первые четыре месяца 2025 года с использованием киберпреступных схем с банковских карт граждан похищено более 6 млн манатов. Об этом заявил глава отдела информации и кибербезопасности МВД Азербайджана Хикмет Мамедов на конференции «Киберсуверенитет» в Нахчыване.

«В 2024 году ущерб граждан от мошенничества с банковскими картами превысил 22 млн манатов. С начала текущего года сумма ущерба уже превысила 6 млн. Анализ показал, что кражи происходят в результате получения доступа к конфиденциальным данным владельцев карт различными методами», — сказал Мамедов.

Он подчеркнул важность просветительской работы и повышения киберграмотности среди населения.