Смертный приговор, вынесенный 28 января 2024 года Ясину Гусейнзаде, совершившему теракт против посольства Азербайджана в Тегеране 27 января 2023 года, в результате которого погиб один сотрудник посольства и двое получили ранения, был приведен в исполнение 21 мая 2025 года в 5 часов утра.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

«За ходом казни наблюдали два сотрудника нашего посольства и адвокат, назначенный Азербайджаном в ходе судебного разбирательства. Считаем важным продолжение совместных усилий по развитию азербайджано-иранских отношений на основе взаимного уважения и добрососедства», — отметил он.