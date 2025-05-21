В американском городе Майами (штат Флорида) погиб молодой азербайджанец — Джейхун Садыгбейли. Как сообщают соотечественники, проживающие во Флориде, трагедия произошла на популярном пляже South Beach, где он утонул.

Известно, что Джейхун проживал в Бостоне. Сейчас ведутся необходимые процедуры для транспортировки его тела в Азербайджан.

Согласно данным проекта «Azərbaycan Universitetləri», Джейхун ранее набрал 665 баллов на вступительных экзаменах и поступил на англоязычное отделение специальности «Управление бизнесом» в Университет АДА, который успешно окончил.