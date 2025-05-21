В городе Посуэло-де-Аларкон пв испанской провинции Мадрид убит бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов, передает испанская радиостанция Cadena SER. Ему было 52 года.

Инцидент произошел около 9:15 утра возле Американской школы в городе Посуэло-де-Аларкон, который входит в провинцию Мадрид, передает радиостанция. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины в результате огнестрельных ранений. По данным Cadena SER, ему четыре раза выстрелили в область груди и один раз в голову.

Как пишет The Mirror, Портнова застрелил мужчина, передвигавшийся на мотоцикле. Преступник поджидал жертву рядом со школой.

Портнов был советником Януковича в 2011-2014 годах.