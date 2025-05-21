Россия могла бы предоставить Ирану доступ к новейшим вооружениям, а также авиационным и военно-морским технологиям.

Такое мнение выразил депутат парламента республики Хамид Расаи, передает ТАСС.

«Оба государства сталкиваются с общими угрозами со стороны НАТО и терроризма. Россия может продавать Ирану истребители, передовые вооружения из сферы авиации и военно-морских технологий. Две страны могут проводить совместные военные учения и сотрудничать в сфере оборонных технологий», — сказал он в ходе выступления в поддержку ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.

«Стратегический договор между Ираном и Россией имеет жизненно важное значение с точки зрения геополитики, безопасности, экономики и дипломатии. В условиях санкций мы должны воспользоваться этой возможностью. Иран и Россия находятся под жесткими экономическими ограничениями со стороны Запада, и их партнерство может способствовать снижению зависимости от доллара», — добавил Расаи.