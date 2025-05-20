Глава азербайджанской общины Воронежской области Эмиль Кязимов выступил с резким осуждением поступка своего соотечественника. Ранее мужчина сжёг цветы и потушил Вечный огонь на памятнике Славы в Воронеже. Об этом говорится в сообщении облправительства.

«Подобные поступки недопустимы и не отражают ценности азербайджанского народа. Мы чтим память павших и выражаем глубочайшие соболезнования всем, кого задел этот варварский поступок. Азербайджанцы, живущие в России, ценят дружбу между нашими народами и делают всё для её укрепления», – отметил Эмиль Кязимов.

По его словам, алкогольное опьянение не является оправданием подобного поступка. Развивая тему, Эмиль Кязимов отметил, что дебошир ранее уже был судим, но не уточнил, по какому именно поводу.

Согласно информации издания «Экономика Черноземья и жизнь регионов», «отличившимся» мигрантом-азербайджанцем является Алиев Рамиль Шахин оглу.

Следует заметить, что в отношении уроженца Азербайджана открыли сразу два уголовных дела по статьям «реабилитация нацизма» и «надругательство над телами умерших и местами их захоронения». При этом районный суд не стал отправлять мужчину в СИЗО на время следствия.