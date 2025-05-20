Евросоюз будет финансировать «Радио Свобода», для этой цели уже выделили 5,5 млн евро. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас

По ее словам, ЕС «нацелен на то, чтобы «Радио Свобода» продолжало работать в соседних [с ЕС] странах, а также на Северном Кавказе и в Центральной Азии». «Это краткосрочное финансирование, теперь страны ЕС должны найти соглашение между собой о долгосрочном финансировании», — добавила она.

В марте сообщалось, что почти весь персонал СМИ отправлен в административный отпуск после прекращения финансирования со стороны США.