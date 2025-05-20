Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

В ходе выступления Орбан заявил:

— Саммит Организации тюркских государств впервые в истории проходит в Венгрии. Мы не полноправный член этой организации, мы – страна-наблюдатель. Однако, в любом случае, сегодня мы принимаем этот саммит. Нас радует и то, что сегодня на фоне шторма, царящего в международной дипломатии, меняющейся с каждым днем ситуации, роста угроз и вызовов дружественные страны собираются вместе, чтобы обсудить международные отношения.

В соседней с Венгрией стране уже три года идет война. На сегодняшний день потери венгерской экономики превысили 20 миллиардов евро. Всем известно, что с начала войны Европейский Союз избрал путь ее расширения, а не установления мира. Кроме того, европейская экономика находится в крайне сложной ситуации, потому что санкции подорвали рыночную экономику и основы развития Европы. Конечно, европейская экономика была основана на рыночных принципах, которые уже подорваны. Могу сказать, что сегодня корабль европейской экономики дрейфует без компаса. Хочу также отметить, что мы постоянно живем в условиях энергетического кризиса. В отличие от Америки, в Европе мы платим за газ в 3-4 раза больше, и в этих условиях сложно построить конкурентоспособную экономику.

Мы – страна, не имеющая выхода к морю. Наше достижение в том, что мы сохранили энергетические отношения с Россией. Для нас было сделано исключение. Однако Украина применяет в отношении нас ограничения. Если бы не поддержка тюркских государств, то нам сегодня было бы очень сложно обеспечить энергетическую безопасность. Однако мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить устойчивость нашей экономики.

Дамы и господа, именно таким образом измеряется ценность надежного партнера. Не будь тюркских стран, населению Венгрии сегодня пришлось бы тратить на энергию в 3-4 раза больше. Господин президент заверил нас, что в этом году, как и в прошлом, поставки газа в Венгрию будут обеспечены. Азербайджан заверил нас, что нам будет предоставляться газ в необходимом объеме. MVM и другие компании Венгрии могут увеличить свои акции в нефтегазовых месторождениях, трубопроводах в Азербайджане. Я рад, что в нашем распоряжении есть определенные объемы запасов газа и нефти. Возможно, для Азербайджана это не очень большой объем. Но для нас очень важно, что мы обладаем долей в нефтяных месторождениях Азербайджана. Это важно не только с экономической точки зрения, но и чисто в моральном плане. Благодаря этой дружбе мы чувствуем себя в менее сложной ситуации, менее уязвимыми.

В то же время, помимо экономических вопросов, мы говорили о венгерских инвестициях в Азербайджан. Мы также говорили о мире, потому что мир важен не только в условиях войны, но и с экономической точки зрения. Мы пришли к договоренности, что эта война не имеет решения на поле боя. Это должно происходить только за столом переговоров. Это можно отнести не только к российско-украинской войне, но и к другим конфликтам.

Я хочу поздравить президента Алиева с достижением договоренности по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Надеюсь, что подписание мирного соглашения состоится в скором времени. Это очень важный вопрос.