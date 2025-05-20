В Наримановском районе Баку снесли популярный ресторан «Шеки», расположенный на пересечении улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли. Причиной сноса стали работы по строительству автомобильного туннеля и реконструкции дорожной инфраструктуры в этом районе.

Владельцу ресторана, по данным СМИ, была выплачена компенсация в размере 14 миллионов манатов. Отмечается, что в процессе оформления документов сумма компенсации якобы была указана существенно ниже.

СМИ пишут, что владелец объекта уже строит новый ресторан с тем же названием в поселке Мярдакан.

Прежним владельцем «Шеки» являлся покойный депутат Фархад Гарибов. Сейчас, как утверждается, его бизнесом управляет сын — Зохраб Гарибов.