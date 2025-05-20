Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала антироссийский плакат, развернутый накануне визита Сергея Лаврова на одном из мостов в Ереване. На сегодняшнем брифинге дипломат обвинила в случившемся посольство США в Армении.

Захарова напомнила, что в американском посольстве работают около 2 тысяч человек: «Возможно, у кого-то еще не закончились деньги, переданные по линии USAID, поэтому они и расходуются на подобные проекты», — заявила она.

По её словам, подобные акции финансируются и поощряются в разных странах мира. Захарова добавила, что США стоит сосредоточиться на укреплении российско-американских отношений, а не на подрыве связей между Москвой и Ереваном.

При этом она подчеркнула, что у России есть «обширная повестка» с Арменией, нацеленная на «прикладную и прагматичную работу», несмотря на противодействие со стороны «меньшинств».

Напомним, что визит главы МИД России Сергея Лаврова в Армению запланирован на 21–22 мая. Накануне его приезда в Ереване появился плакат с изображением Владимира Путина и надписью, касающейся российско-украинской войны.