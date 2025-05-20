Газета The Times сообщает, что терпение президента США Дональда Трампа по отношению к израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху практически иссякло.

По словам источников, знакомых с деталями его недавнего визита в страны Востока, Трамп с самого начала «не испытывал симпатии» к израильскому лидеру.

Как утверждают собеседники издания, американский президент всерьёз обеспокоен тяжёлым положением палестинцев.

Более того, в окружении Трампа Нетаньяху называют «главным прокрастинатором в регионе» и сомневаются, хватит ли у Трампа терпения и концентрации, чтобы лично заняться решением вопроса.