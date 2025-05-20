Король Великобритании и Северной Ирландии Карл III направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника.

Информацию распространили пресс-служба главы государства.

“Моя супруга и я рады передать самые искренние поздравления Вашему Превосходительству и народу Азербайджана по случаю Вашего национального праздника.

Я очень рад, что между нашими странами существуют такие тесные связи, и надеюсь на дальнейшее укрепление нашей дружбы. Я надеюсь и верю, что наши страны смогут сотрудничать для позитивного решения проблем изменения климата и окружающей среды, которые затрагивают всех нас в глобальном масштабе.

Мы с супругой очень рады выразить Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю праздника”, – говорится в поздравлении.