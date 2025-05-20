Мы одобряем институты Азербайджана за борьбу с коррупцией. Они продемонстрировали очень активную поддержку в качестве члена Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network. Об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на шестом пленарном заседании GlobE Network.

“У меня нет сомнений, что мы и дальше продолжим оказывать помощь правительству Азербайджана”,- сказала Андреева.

Она отметила, что Конвенция ООН по борьбе с коррупцией призывает страны совместно проводить расследование, поиски правонарушителей. В этом способствует сеть GlobeE Network и секретариат UNDC. Речь идёт об обмене информацией среди правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и это важно для продвижения вышеупомянутой повестки. В сентябре прошлого года был принят «Пакт будущего», что представляет собой довольно амбициозную попытку ООН адаптировать глобальное управление к вызовам современности. Пакт также признаёт коррупцию в качестве барьера для устойчивого финансового развития.