Власти Грузии недоумевают – отчего президент США не отреагировал на письмо, направленное ему премьером страны, и почему между администрацией Соединенных Штатов и официальным Тбилиси нет никакой, ожидаемой последним, коммуникации. Премьер-министр Кобахидзе попытался объясниться с новой американской администрацией еще раз, направив Трампу и Вэнсу уже второе письмо, хотя в промежутке между двумя посланиями из Сакартвело был получен весьма неприятный и предвзятый «пассаж» от Конгресса США – в виде принятого им Акта MEGOBARI. Вопросы – подпишет ли его Трамп, и тогда все точки над «I» будут расставлены, и знаком ли он вообще с эпистолой главы грузинского государства, либо пока решил на нее начихать, остаются тревожно-открытыми.

Дональд Трамп, наконец, вернулся в Овальный кабинет, но от этого ожидаемого властями Грузии толка пока нет. Более того, возникают неприятные подозрения, что его вообще не будет, либо отношения между Тбилиси и Вашингтоном станут еще более напряженными. Потому что между двумя письмами, отправленными премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе президенту Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, Конгресс США принял весьма недружественный, для Грузии, так называемый Акт MEGOBARI (в переводе с грузинского, словно в насмешку, означает – «Друг»), выбивающийся из трамповского контекста и полностью соответствующий контексту администрации экс-президента США Джо Байдена, более чем удовлетворяющий грузинскую радикальную оппозицию. То есть документ включает требования последней, которая с завидной энергией и постоянством работает на отстранение от власти в Грузии нынешних ее представителей.

Но прежде чем поведать о содержании Акта, который должен быть передан на подпись Трампу, приведем отчаянное открытое письмо грузинского премьера президенту и вице-президенту США.

«Несколько недель назад, – сказано в нем, – мы писали вам о грузино-американских отношениях. Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии к стратегическому партнерству между нашими странами с чистого листа с конкретной «дорожной картой», однако мы до сих пор не получили конкретного ответа».

Кобахидзе сетует на то, что молчание со стороны Вашингтона «удивляет грузинский народ и грузинское правительство».

«Этому письму, – отмечает премьер, – предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выражал готовность Грузии начать обновленное стратегическое партнерство с США. … Однако до настоящего времени мы не получили ответа ни на это письмо, ни на публичные заявления. Более того, до сих пор не состоялось ни одного контакта между правительствами Грузии и США на высоком уровне».

Отчего Вашингтон молчит, задается вопросом грузинский политик. Это, по его мнению, тем более вызывает недоумение, поскольку «Грузия на протяжении многих лет была самым надежным партнером США в крайне сложном регионе, имеющем стратегическое значение для Вашингтона».

Речь, в частности, об участии грузинского воинского контингента для поддержки США «в самых горячих точках», включая Ирак и Афганистан, в которые было направлено «наибольшее число солдат в пересчете на душу населения. Только участие в этих двух миссиях позволило сэкономить бюджету США 2,5 миллиарда долларов – сумму, многократно превышающую объем реальной (!) помощи, оказанной нашей стране (под реальной помощью мы не подразумеваем средства, выделенные в 2008–2011 годах для спасения режима Михаила Саакашвили после того, как он по указке Deep State начал войну с Россией; а также не считаем таковой финансирование через посольство США, USAID, NED, фонд Сороса и другие структуры программ, направленных на радикализацию общества, подрыв имиджа православной церкви, ослабление институтов, продвижение гендерной и ЛГБТ-пропаганды, и т. п.)»

И далее: по международным рейтингам Грузия «лидирует в регионе по уровню демократии, верховенству закона, правам человека, свободе СМИ, независимости судов, эффективности институтов, уровню коррупции. Учитывая все это и на фоне того, что вы ведете активный диалог и коммуникацию с рядом государств, в том числе откровенно недемократических и авторитарных, ваше молчание в отношении Грузии для нас не имеет логического объяснения».

Кобахидзе указывает на схожесть «ценностей и идеологических установок» администрации Трампа и действующего грузинского правительства. А именно: «Мы открыто говорили о преступной деятельности Deep State, USAID, NED и других соответствующих структур за несколько лет до того, как вы сделали аналогичные заявления. У нас полностью совпадают оценки по поводу войны в Украине, гендерной и ЛГБТ-пропаганды, а также по многим другим вопросам. На фоне такого ценностного и идеологического совпадения изначальное ожидание грузинского народа было в том, что Грузия станет одной из первых стран, к которой ваша администрация проявит особый интерес. Подобный интерес вы проявили к Румынии и Германии, где при поддержке европейской бюрократии были совершены недемократические действия».

А в отношении Грузии «по-прежнему действуют необоснованные санкции», распространяющиеся на представителей властей страны, эффективно предотвративших попытку насильственной смены власти, «организованную администрацией Байдена и финансируемую через USAID».

Что же касается пресловутого MEGOBARI act, то он, по мнению премьера, направлен против избранного грузинским народом правительства. И название его абсурдно: «… это напоминает модель Джорджа Оруэлла «война – это мир, враг – друг». Мы уже привыкли к принятию абсурдных актов различными парламентами в последнее время, и поэтому вообще не обратили бы внимания на MEGOBARI act, если бы не тот факт, что ряд субъектов приписывает этот акт вашей администрации. Это восприятие усиливается также тем, что ваша администрация не сделала ни одного критического заявления в связи с MEGOBARI act. Все это снижает доверие грузинского народа не только к Конгрессу, но, к сожалению, и к вашей администрации, на которую грузинское общество возлагало иные надежды».

Вообще же, создается впечатление, пишет Кобахидзе своим американским адресатам, что заявления о поражении Deep State – это лишь ребрендинг системы, а не ее реальное устранение. Но, резюмирует премьер, правительство Грузии и народ страны сохраняют оптимизм и верят, что Трамп «действительно сможет победить Deep State».

Между тем Акт MEGOBARI, принятый Палатой представителей США, представляет собой законопроект, подписать или не подписать который предстоит Дональду Трампу. В нем сказано, что США введут санкции против лиц, причастных к значимой коррупции; насилию и запугиванию, направленным на блокировку евроатлантической интеграции; подрыву суверенитета, стабильности и безопасности Грузии. И что президент США обязан в течение 90 дней после вступления документа в силу определить круг ответственных лиц и применить к ним санкции. Для вступления в силу Акт должен быть, до подписи Трампом, одобрен Сенатом.

Но, заметим, и до одобрения столь «дружественного» акта в отношении Грузии, США еще в конце декабря прошлого года ввели финансовые санкции против основателя и почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера страны, миллиардера Бидзины Иванишвили. А неделей ранее санкции были введены в отношении министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и заместителя директора Департамента специальных задач МВД Мирзы Кезевадзе. Оба включены в глобальный «список Магнитского».

Также, на излете президентства Байдена, госдеп заявил о введении дополнительных визовых санкций против представителей грузинских властей – они касаются порядка 20 человек. Так байденовская администрация ответила на принятие парламентом Грузии закона о прозрачности иностранного финансирования. «Доброжелатели» окрестили его, для пущего подогрева активности оппонентов власти – «русским законом», хотя реально он не имеет к нему отношения. Словом, предпочли «позабыть» о том, что в 1938 году в США вошел в силу (действует и ныне) жесточайший закон об иностранных агентах.

Парламент Грузии в проекте заявления – ответа на Акт MEGOBARI – выразил сожаление, что Конгресс США, фундамент для создания которого был заложен отцами-основателями Соединенных Штатов – Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Бенджамином Франклиным, Джеймсом Мэдисоном и другими, и который в свое время был известен как цитадель демократии, в мае 2025 года в тяжелой форме попрал свой имидж и репутацию в глазах грузинского общества.

В проекте документа также выражена надежда на то, что новая администрация США успешно ослабит Deep State и, в результате, Конгресс США вернет себе свое двухсотлетнее величие. Впрочем, подчеркивается, что грузинский парламент и сегодня готов сотрудничать с Конгрессом США по всем вопросам, способствующим оздоровлению взаимоотношений между двумя странами.

«Уже давно грузинское общество абсолютно несерьезно воспринимает Европейский парламент, который, начиная с 2022 года, утвердил 6 враждебных резолюций против нашей страны. К сожалению, такой же урон, с точки зрения репутации, наносит себе и Конгресс США», – отмечается в проекте документа грузинского парламента.

А причиной такого положения дел законодатели считают тот факт, что Deep State не простил властям Грузии отказ открыть «второй фронт» против России.

Грузинская оппозиция в восторге от того, что власти страны не удостоились ответа Трампа и, более того, получили «ответку» от Конгресса в виде Акта MEGOBARI. В частности, экс-президент Саломэ Зурабишвили, считающая себя единственной легитимной властью Грузии, заявила, что письмо Кобахидзе Трампу и Вэнсу продемонстрировало «полное отчаяние властей», и «Это первый результат того, что Иванишвили не смог и не сможет ни в чем разобраться».

Интересно, любопытствует экс-президент, прочтет ли когда-нибудь письмо Кобахидзе президент США. Однако, в любом случае, кто бы его ни прочитал, письмо из страны, «которой Америка помогала всеми способами и в любой форме более 30 лет, … будет для них шоком».

Лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе полагает, что политическая сила Иванишвили «агонизирует», и что письмо заставил Кобахидзе написать сам Иванишвили. Шеф оппозиционной партии обвинил Иванишвили в «захвате всех демократических институтов страны, … украденных выборах» и в правлении страной при помощи «коммунистической чудовищно коррумпированной системы». Он также заявил, что единственным способом прекращения этого «безумия» считает проведение новых выборов и «освобождение политзаключенных». Только так, говорит Хазарадзе, можно добиться «политической перезагрузки».

А из заявления «Платформы сопротивления» следует, что будущее Грузии, ее безопасность связаны с «сильной Европой и сильной Америкой». Что же до письма Кобахидзе, оно «не отражает волю грузинского народа»: «Наша цель – недопущение ухудшения отношений с США и европейскими друзьями, чтобы грузинский народ мог беспрепятственно вернуться к своему безальтернативному будущему, связанному с членством в Евросоюзе и стратегическим партнерством с США». И далее в таком же духе, если речь о реакции «коллективной», однако сильно разрозненной оппозиции.

Надо сказать, что Евросоюз, постоянно «долбающий» власти Грузии за «наглость» иметь собственное мнение и попытки сохранить суверенитет, который Брюссель беспардонно попирает, на фоне «недопонимания» между правящей силой Сакартвело и США, свою подрывную деятельность наращивает постоянно – так сказать, в режиме нон-стоп. Однако без поддержки определенных стран ЕС, что, видимо, очень печалит посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского.

Вот как звучит его недавнее заявление, впрочем, не сильно отличающееся от прежних спичей «наместника» Брюсселя в Сакартвело: «Мы по-прежнему пытаемся ввести санкции на уровне Евросоюза, и я надеюсь, мы достигнем единодушия всех 27 стран-членов организации».

По его словам, в Грузии имеет место «насилие, запугивания, жестокость и безнаказанность лиц, осуществляющих эти действия в отношении активистов (оппозиции)». Но для введения санкций, признал посол, необходимо согласие всех 27 стран-членов организации, чего на данном этапе достичь не удалось. «Именно поэтому, – пояснил он, – большинство стран-членов Евросоюза приняло решение о введении двусторонних санкций в отношении физических и должностных лиц, которые несут ответственность за насильственные действия».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заострил внимание на «парадоксе» – «Сегодня насилие на улицах ходит, обвернувшись во флаг Евросоюза». Поляризация, ненависть, узаконенное насилие, пропаганда, сказал он в своем выступлении в парламенте, «уже почти полностью отождествляются с Евросоюзом». И напомнил, что предвыборная кампания прошлого года проходила на фоне «беспрецедентного иностранного вмешательства».

Что же касается «переклички» через океан – «мы вам письма, вы нам – Акт MEGOBARI», то и «перекличкой» ее можно назвать условно. Все это больше напоминает фрагмент из некогда популярной песенки– «Крикну, а в ответ – тишина». Или – «вроде как» – она, тревожная для Грузии и не вполне безмолвная, если учесть «вердикт» Конгресса: разве что уповать на «не подпись» акта «Друг» – Трампом.

Зыбкость надежды очевидна. Хотя – кто знает?