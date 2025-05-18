Президент США Дональд Трамп подверг жесткой критике крупнейшего по выручке в мире ретейлера – американскую корпорацию Walmart – за решение повысить цены на товары из-за введенных администрацией Соединенных Штатов таможенных пошлин.

Глава государства заявил, что корпорация “должна съесть тарифы” и “не брать с уважаемых покупателей ничего”. “Я буду следить и ваши покупатели тоже!” – предупредил он. “Walmart должна прекратить попытки называть тарифы в качестве причины повышения цен по всей цепочке. В прошлом году Walmart заработала миллиарды долларов, гораздо больше, чем ожидалось”, – подчеркнул Трамп.

Финансовый директор Walmart Джон Дэвид Рейни заявил в четверг, что корпорация “еще не видела такого роста цен и такой скорости их повышения, и это создает непростые условия”. Рейни сказал, что “доволен прогрессом, достигнутым администрацией Трампа в отношении тарифов по сравнению с размерами, которые были объявлены в начале апреля, но они все еще слишком высоки”. По его словам, корпорация будет “стараться работать с поставщиками, чтобы держать цены на таком низком уровне, на каком только возможно”.