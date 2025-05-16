Грузия помогает России избавиться от контрафактного армянского коньяка.

Как сообщает ассоциация «Антиконтрафакт», доля «паленого» армянского коньяка снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом — с 90% до 80%.

Одной из наиболее действенных мер для борьбы с контрафактом должно стать усиление таможенного контроля на границе России и Грузии, говорится в сообщении ассоциации.

Напомним, 13 мая представители армянских коньячных заводов провели акцию протеста у посольства Грузии в Ереване. Производители потребовали разъяснений, почему в Грузии задерживают грузовики с их продукцией и направляют товар на лабораторную экспертизу, несмотря на то что он не предназначен для грузинского рынка и следует транзитом в Россию.