Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск связались по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает «Украинская правда».

Переговоры состоялись в рамках саммита в Албании. Детали обсуждения пока не раскрываются, но в Киеве пообещали предоставить информацию позже.

«Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер, Туск провели телефонный разговор с Трампом. Подробности — в ближайшее время», — отметили в издании.