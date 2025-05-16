В связи со строительством автодороги «Пиршаги–Хырдалан–Новханы–М4» с 17 мая будет временно ограничено движение транспорта на улице Ильгара Абдуллаева — на участке от пересечения с дорогой Масазыр–Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

Как сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта, в связи с этим движение регулярных автобусных маршрутов №508 и №521 временно организовано по альтернативному маршруту — через улицу Эльнура Аллахвердизаде в поселке Сарай.

Кроме того, на участке новой автодороги Бёюкшор-Пиршаги протяженностью 7.6 км будет временно ограничено движение транспорта в связи со строительством путепровода.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ограничение будет действовать в течение нескольких часов, начиная с 07:00 17 мая.