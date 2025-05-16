Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к «решительному ответу» против России в том случае, если переговоры в Стамбуле провалятся.

«Если выяснится, что российская делегация на самом деле просто разыгрывает спектакль и не может сегодня добиться результатов, мир должен отреагировать», — заявил Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Тиране.

По мнению президента Украины, западные страны должны ввести санкции против российских энергетических компаний и банков, если делегация РФ не сделает конструктивных предложений.

«Давление необходимо усиливать до тех пор, пока не будет достигнут реальный прогресс», — заявил Зеленский.