Переговоры в Стамбуле завершились безрезультатно — Москва потребовала от Киева вывести войска с оккупированных территорий.

По словам украинского депутата Ярослава Железняка, результат встречи в Стамбуле — «никакой». Он заявил, что российская делегация потребовала вывода украинских войск с территорий так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также из Херсонской и Запорожской областей в обмен на прекращение огня.

Об этом также сообщает Axios, отмечая, что Москва выдвинула жёсткие и неприемлемые для Киева условия, на которых настаивает как на первом шаге к прекращению боевых действий.

Делегация РФ, как пишут украинские СМИ, потребовала, чтобы Украина полностью вышла из четырех регионов. На что получила отказ от украинской делегации. В ответ на него — россияне встали и сказали, что «в следующий раз областей будет уже 5».