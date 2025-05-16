Без поставок со стороны США Украина сможет продолжать воевать в течение четырех месяцев, прежде чем у нее закончатся основные боеприпасы. Такие оценки приводит в своей статье колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.

«Если — или, по моему мнению, когда — США снова прекратят поставки, Украина сможет продолжать воевать в течение, наверное, четырех месяцев, прежде чем у нее закончатся основные боеприпасы <…> Какие бы слова поддержки ни звучали из европейских столиц, Европейский союз не в состоянии восполнить этот пробел, — пишет он. — Если Трамп прекратит военную помощь, Украина обречена».

Гастингс также констатирует, что «украинцы с трудом набирают пополнение» для отправки на фронт. «Многие из их молодых людей уехали за границу, чтобы избежать фронта. На этой неделе я разговаривал с друзьями, которые занимаются приемом украинских беженцев в Великобритании <…> Их объединяет то, что они не проявляют никакого энтузиазма по поводу возвращения домой», — пишет колумнист.