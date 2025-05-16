Власти Украины сообщили о возвращении 909 тел погибших военнослужащих. Россия получила тела 34 военных.

По данным украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди погибших — бойцы, воевавшие на кураховском, покровском, бахмутском, угледарском, луганском, запорожском, сумском, харьковском направлениях, а также тела, которые находились в моргах РФ.

Штаб выразил благодарность за помощь в возвращении тел Международному комитету Красного Креста. «Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — говорится в сообщении.

Прошлый обмен телами военных между Россией и Украиной состоялся 18 апреля. Тогда российской стороне были переданы тела 41 погибшего военного, украинской — 909.

6 мая Россия и Украина провели пятый обмен пленными военнослужащими с начала года. Он стал одним из самых масштабных за время боевых действий. Россия передала Украине 205 военнослужащих, Украина вернула России также 205 военных.