После поражения в 44-дневной войне премьер-министр Армении Никол Пашинян, до сентября 2020 года истерично оравший в Ханкенди «Карабах-это Армения!», был вынужден «сменить пластинку». В силу создавшейся новой геополитической реальности он отказался от былой бравады и решил надеть на себя «рясу миротворца». Многочисленные заявления Пашиняна о приверженности миру с Азербайджаном стали для него своего рода фишкой. Якобы прежняя агрессивная эпоха Еревана ушла в небытие, и ей на смену пришел армянский «голубь мира».

Особенно тезисы о мире армянский премьер любит повторять на международных площадках, тем самым пытаясь убедить мировое сообщество об искренности Армении. Но это лишь на словах, а на деле «вождь шашлычной революции» пускает пыль в глаза, пытаясь ввести в заблуждение внешних акторов, и в первую очередь Баку. Не знаем, как остальные мировые политики, но в Азербайджане сладким речам Пашиняна никто не верит.

Для азербайджанского скепсиса в отношении заявлений армянского премьера есть достаточно доказательств, но мы приведем лишь один пример. В октябре 2022 года в Праге Никол Пашинян громогласно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Но меньше, чем через год тот же Пашинян направляет главарям военной хунты Карабаха поздравительное письмо в связи с «днем независимости арцаха».

И как же признание Карабаха территорией Азербайджана коррелируется с поздравлением с «днем независимости арцаха»? Вопрос, как вы сами понимаете, риторический. Однако это очевидное лицемерие никоим образом не смущает Пашиняна, который продолжает морочить внешней публике голову своими лживыми мирными инициативами. Слова словами, но в конституции Армении есть особый пункт, который является огромным препятствием на пути к заключению окончательного мира с Азербайджаном. Речь идет о преамбуле конституции с отсылкой на декларацию о независимости Армении, где упоминается объединение Армении и «Нагорного Карабаха».

И вот будучи в Тиране (Албания), где проходит саммит Европейского политического сообщества, Пашинян вновь затянул старую песню о том, что никаких территориальных претензий Армения к своим соседям не имеет. Опять же от своих слов Пашинян может отказаться в любую минуту, как это уже бывало не раз, и в качестве юридического документа сослаться на вышеотмеченную преамбулу. Но и это еще не все. Еще одним, и наверняка, не последним доказательством тому, что армянский премьер нагло лжет, служит следующий пример.

Как передают армянские СМИ со ссылкой Генпрокуратуру страны, в Армении передано в суд еще одно уголовное дело, связанное с 44-дневной войной. Отмечается, что в рамках расследования установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей и отказа от участия в боевых действиях со стороны командиров. Главным фигурантом дела стал командир N-ой воинской части, полковник Артур Оганян — сын бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.

По данным Следственного комитета, в период с 6 по 7 октября 2020 года он допустил серьёзные нарушения при организации боевых действий, что повлекло тяжкие последствия. По данному делу, помимо Оганяна, предъявлено обвинение по различным статьям Уголовного кодекса и полковнику-лейтенанту Г.М.

Обратите внимание на формулировку предъявленного обвинения. Артуру Оганяну инкриминируются не преступные действия в составе оккупационных войск, направленные против территориальной целостности Азербайджана, о признании которой, как мантру, повторяет Пашинян. Ведь, согласно логике, да и заявлениям армянского премьера, Оганяна-младшего должны судить совсем по другим статьям. Но на деле как раз все наоборот. Его обвиняют в том, что он, будучи командиром части, должным образом не воевал (думается, ввиду своей некомпетентности – авт.) против Азербайджана.

И стартующее судебное разбирательство по вышеуказанной формулировке в очередной раз говорит о том, что «искренние» заявления Пашиняна о мире — не более, чем пшик, сотрясение воздуха. Отсюда напрашивается, опять же, риторический вопрос: кто-то еще верит Пашиняну?