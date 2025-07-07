Россия усиливает своё военное присутствие в Армении — точнее, на своей базе в Гюмри. Об этом сообщила украинская военная разведка. Цель тоже понятна — усилить военно-политическое давление на страны региона. «Личный состав набирают среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия активно ищет добровольцев среди представителей порабощённых народов Кавказа — в частности, в Северной Осетии и Адыгее», — говорится в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Эту новость, конечно, можно было бы поставить под сомнение. Во-первых, на фоне украинской войны России как бы не с руки разбрасываться военными ресурсами. Во-вторых, Армения и Азербайджан больше не воюют, а готовятся подписывать мирный договор. Ну и ещё множество «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых».

Но вся проблема в том, что ещё задолго до сенсационной новости от ГУР Украины карабахская тема вновь начала всплывать в заявлениях российских официальных лиц. За короткий срок таких примеров накопилось несколько. Некий неназванный источник в беседе с журналистами российских официальных агентств озвучивает прозрачный намёк: Азербайджану пора бы признать российскими оккупированные (и не до конца оккупированные) области Украины, тогда, мол, Россия признает Карабах за Азербайджаном. Синхронно с этим «обладатель лишней хромосомы» Владимир Мединский называет Карабах «спорной территорией», каковой он никогда не был. Международное право делает чёткое различие между спорными и оккупированными территориями. Наконец, уже на минувшей неделе заместитель директора четвёртого департамента стран СНГ Дмитрий Масюк, которого цитирует ТАСС, обвинил Запад в попытке не только вытеснить Россию из процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, но и в стремлении навязать «скороспелый» мир. Чем нечаянно обозначил досаду своих коллег со Смоленской площади, что не получилось протащить «отложенный статус Карабаха», оставить конфликт в рабочем состоянии ещё на «два, три, а ещё лучше — четыре поколения», как об этом говорил Дмитрий Медведев в бытность свою премьер-министром РФ, и на такие же сроки удержать в регионе своих миротворцев.

Наконец, The Insider уже делится своей утечкой: в Москве рассматривается возможность введения санкций против «непокорных» стран, установление визового режима и… «угрожающие» учения у границ.

В Армении поторопились заявить, будто бы не допускают использование своей территории для ударов по соседним странам. Притом что эта страна почти три десятка лет держала под оккупацией азербайджанские территории, помогала России в её агрессии против Грузии, пять лет назад спровоцировала новую войну, в ходе которой запущенные с территории Армении ракеты били по азербайджанским городам. При таком послужном списке заявление армянского МИДа звучит не очень убедительно. На фоне реваншистских планов, провокаций на условной границе, затягивания с подписанием мирного договора и строительством на этой границе опорных пунктов наступательного характера — тем более.

Наконец, есть и такое обстоятельство: Россия планомерно накаляет ситуацию в самой Армении, где откровенно делает ставку на реваншистские силы. И укрепление российской базы тоже полностью укладывается в этот тренд. После прихода к власти реваншистов, на что делает ставку Москва, надо будет демонстрировать военно-политическую поддержку Армении, а для этого дополнительный личный состав на российской базе уж точно не помешает. Наконец, здесь не исключён сценарий военного переворота. Попытки разной степени успешности в Армении уже имели место. В 1998 году при помощи серии политических убийств и «ползучего переворота» отстранили от власти первого президента Левона Тер-Петросяна. Год спустя прямо в зале заседаний парламента Армении расстреляли наиболее опасных политических противников Роберта Кочаряна. Уже после войны неудачную попытку военного переворота предпринял тогдашний начальник Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян. Словом, опыт есть.

Более того, ещё в середине нулевых, после второго «Майдана» в Бишкеке, российские журналисты возмущались, почему в дело не вмешался личный состав российской военной базы в Кыргызстане. Именно те разговоры, напомним, стали толчком к созданию Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Когда в январе 2022 года эти силы были задействованы в Казахстане, Никол Пашинян очень хотел «распространить прецедент» на Армению. Он имел в виду вмешательство ОДКБ в войну с Азербайджаном. Но теперь, похоже, в Армении реализуется другой сценарий. Сначала при поддержке ОДКБ здесь могут привести к власти реваншистов, а грозить «дубиной» Азербайджану или даже устраивать военные провокации на границе будут уже потом. Словом, осторожнее с желаниями — они могут сбыться.

Но самое удивительное, что этот сценарий реализуется на фоне намёков, что Москва готова к переговорам и снижению напряжённости. Как утверждают информированные ТГ-каналы, Кремль направляет в Баку представительную делегацию, которую может возглавить Александр Куренков — министр по чрезвычайным ситуациям и бывший личный адъютант Путина. Как утверждается, делегация «может передать личное послание от президента Владимира Путина», в котором, помимо прочего, «будет затронут вопрос об обмене арестованными гражданами». Российские источники утверждают, что за скорейшее урегулирование отношений с Азербайджаном высказался Игорь Сечин, глава «Роснефти». Казалось бы, это повод вздохнуть спокойно. В Москве делают шаг к разблокированию ситуации. Конечно, если в Москве действительно намерены сделать шаг к снижению напряжённости — а растёт она, будем откровенны, с российской подачи — то это очень хорошо. В Баку никак не заинтересованы в обострении ситуации — мы просто защищаем свои интересы и своих соотечественников. Другой вопрос — будет ли на этом фоне приехавшая делегация действительно договариваться или попытается давить.

А вот тут не всё просто. Россия слишком часто — и это ещё мягко сказано — выдвигает на переговорах заведомо неприемлемые условия. Можно вспомнить и последний план урегулирования конфликта в Карабахе, подробности которого раскрывал Рашид Нургалиев, первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ, и уже упомянутые выше попытки протащить «отложенный статус» для Карабаха уже после разгрома Армении в 44-дневной войне, и тем более переговоры по Украине. Более того, на готовность договариваться никак не указывают ракетные удары по объектам СОКАР в Украине, в том числе заправкам в Житомире.

А тогда уже «переговорная инициатива» — а она, будем реалистами, рано или поздно появится официально — уже напоминает «игру в доброго и злого полицейского». И самое главное — усиление российского военного присутствия в Армении тоже укладывается в этот тренд.

Только на практике такие игры с Азербайджаном уже давно не проходят. На дворе не начало девяностых и тем более не двадцатые годы прошлого века. И московским «стратегам» перед тем как строить такого рода проекты относительно Азербайджана, лучше вспомнить, где оказались прежние планы: воевать руками Армении в интересах России, начать новую войну за новые территории, наступать до разрыва трубопроводов и железных дорог, срывать силой реализацию Южного газового коридора и т.д. И помнить, что за это время расклад сил на Южном Кавказе изменился — и не в пользу России и её суетливого форпоста.