Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с резкой критикой в адрес правительства Биньямина Нетаньяху, заявив, что страна утрачивает влияние и безопасность в регионе.

На своей странице в Facebook он резко отреагировал на итоги ближневосточного турне Дональда Трампа, заявив, что ситуация приобретает угрожающий масштаб.

«Ближний Восток претерпевает на наших глазах воистину тектонические изменения. Наши враги становятся сильнее, а Нетаньяху, Смотрич и их союзники ведут себя так, будто ничего не происходит. Правительство полностью парализовано», — написал Беннет.

Он выразил возмущение тем, что Катар подписывает сделку на триллион долларов с США, получает военные преференции, а Израиль теряет стратегическое преимущество.

«Никакой стратегии. Турция получает F-35, Сирия во главе с террористом освобождается от санкций, Саудовской Аравии дают зелёный свет на ядерную программу. Израиль теряет качественное военное преимущество, сохранявшееся 50 лет. А правительство молчит. Оно в шоке!», — подчеркнул Беннет.