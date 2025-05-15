Достигнута предварительная договорённость о закладке в Одессе Азербайджанского парка.

Данную информацию привел в соцсетях мэр Одессы Геннадий Труханов. «У Одессы есть хорошая традиция — парки, созданные нашими друзьями. Стамбульский и «Греческий парки, а теперь к ним присоединится и Азербайджанский парк», — отметил Труханов.

Труханов добавил, что на встрече с представителями азербайджанской диаспоры были обсуждены детали создания парка. Финансирование проекта, план которого был намечен ещё в 2013 году, полностью берёт на себя азербайджанская диаспора.

Член правления организации «Бирлик» Аяз Алиев, участвовавший во встрече с мэром, заявил, что в парке планируется построить самый красивый фонтан в Одессе, музей, экспонаты которого расскажут об Азербайджане, зону отдыха для детей, специальную спортивную площадку, а также фотозону «Азербайджан». Общая площадь парка составит 3,15 гектара, сообщает «Азертадж».

Во встрече также участвовал исполняющий обязанности председателя организации «Бирлик» Джалил Астанов. По словам представителей диаспоры, проектирование парка было согласовано с мэром. К работам планируется приступить в ближайшие дни.