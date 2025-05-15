Семья является самой мощной крепостью нации и источником ценностей. Об этом сказала первая леди Турции Эмине Эрдоган по случаю Международного дня семьи, который отмечается 15 мая.

По ее словам, любовь, уважение и преданность, на которых держится общество, в первую очередь расцветают в семье.

«Будущее Турции формируется сегодняшними крепкими семьями. Провозглашение 2025 года Годом семьи — очень важный шаг, предпринятый в русле осознания этого факта. По случаю Международного дня семьи я в очередной раз подчеркиваю это значимое решение и считаю защиту института семьи важнейшей обязанностью при любых обстоятельствах. Потому что забота о семье — это забота о нашем общем будущем. Обязанность каждого из нас — сохранять и укреплять семейные узы», — отметила она в соцсети.