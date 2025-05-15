Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого выразил глубокую благодарность за твёрдую поддержку Баку в период недавнего кризиса в Южной Азии.

«Поддержка народа и руководства Азербайджана показала всему миру, что Пакистан и Азербайджан — по-настоящему братские страны», — отметил пакистанский лидер.

Стороны также обсудили пути углубления двустороннего партнёрства, включая расширение азербайджанских инвестиций в Пакистан. Шахбаз Шариф вновь пригласил президента Алиева посетить Исламабад в удобное для него время.