В Казахстане педофилов хотят ставить на пожизненный учёт после отбытия срока. Сейчас контроль за такими осуждёнными осуществляется в течение восьми лет, однако власти планируют продлевать его на постоянной основе.

«Каждый раз мы будем обращаться в суд и говорить, что есть угроза того, что данное лицо может совершить аналогичное правонарушение, и суд будет продлевать этот надзор на полгода. В идеале мы так себе это и представляем — что они пожизненно будут стоять на учёте», — сообщил замглавы МВД республики Игорь Лепёха.

Также рассматривается запрет для педофилов появляться рядом с детскими учреждениями, включая школы, а также возможный запрет на выход из дома в ночное время, добавил он.