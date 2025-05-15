Американский президент Дональд Трамп заявил, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сыграл ключевую роль в том, чтобы отговорить США от военного решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана, передает ТАСС.

«Ирану очень повезло, что у него есть эмир. Потому что он реально сражается за них. Он не хочет, чтобы мы нанесли смертоносный удар по Ирану. Он постоянно говорит: Иран может заключить сделку, Иран может заключить сделку», — сказал Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе.

«Я считаю, что Иран должен быть очень благодарен эмиру, потому что многие люди советуют мне просто нанести удар, ведь никто не может нас победить. У США сильнейшая армия в мире, не у Китая, не у России. Мы уничтожили «Исламское государство» всего за три недели», — сказал президент США.